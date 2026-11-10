Dos accidentes consecutivos dejan decenas de víctimas en Bulgaria

Una emergencia de gran magnitud paralizó una de las principales autopistas de Bulgaria este martes 10 de noviembre. Cerca de 50 vehículos, entre carros particulares, buses y camiones, quedaron involucrados en dos accidentes consecutivos que dejaron al menos 12 personas fallecidas y 46 heridas.

Los hechos ocurrieron en la autopista Trakia, cerca de la ciudad de Yambol, en un tramo comprendido entre los enlaces de Zimnitsa y Kabile. Según los reportes, el primer choque se produjo después de las 7:00 a. m. en el kilómetro 289, en sentido hacia Burgas. La congestión provocada por este incidente habría contribuido a un segundo accidente en la calzada contraria, con dirección a Sofía.

De acuerdo con el secretario general interino del Ministerio del Interior, Lyubomir Nikolov, uno de los hechos comenzó cuando un vehículo de carga le cerró el paso a un autobús de pasajeros. Posteriormente, un camión que transportaba trigo chocó contra el bus y un automóvil terminó impactando la parte trasera del vehículo pesado.

Los organismos de emergencia continúan atendiendo a los afectados y trabajando en el retiro de los automotores. El Ministerio del Interior descartó que haya menores de edad entre las víctimas.

Por la magnitud de la tragedia y la parálisis del tráfico, se declaró estado de emergencia parcial en los municipios de Straldzha, Tundzha y Yambol.

La presidenta de Bulgaria, Iliana Iotova, interrumpió su participación en el Foro de la Paz de París para regresar al país y expresar sus condolencias a las familias de las víctimas.