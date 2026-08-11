Terremoto deja 188 muertos y 1.677 heridos, según Asocapitales

La cifra de víctimas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia continúa aumentando. Según el más reciente balance de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), el sismo deja preliminarmente 188 personas fallecidas, 1.677 heridas y 243 estructuras colapsadas en ciudades capitales.

El Informe Consolidado No. 14, con corte a las 4:00 de la tarde de este martes 11 de agosto, fue elaborado con información suministrada por las alcaldías, el Servicio Geológico Colombiano, la UNGRD, las gobernaciones y los organismos de socorro.

Las autoridades continúan adelantando las Evaluaciones de Daños y Necesidades (EDAN) en las zonas afectadas, por lo que las cifras podrían aumentar o modificarse durante las próximas horas.

Mientras tanto, los equipos de emergencia mantienen las labores de búsqueda, rescate y atención de los heridos, especialmente en las ciudades que concentran las mayores afectaciones.