Terremoto deja 188 muertos y 1.677 heridos, según Asocapitales

El Informe Consolidado No. 14, con corte a las 4:00 de la tarde de este martes 11 de agosto, fue elaborado con información suministrada por las alcaldías, el Servicio Geológico Colombiano, la UNGRD, las gobernaciones y los organismos de socorro.
Las autoridades continúan adelantando las Evaluaciones de Daños y Necesidades (EDAN) en las zonas afectadas, por lo que las cifras podrían aumentar o modificarse durante las próximas horas.
Mientras tanto, los equipos de emergencia mantienen las labores de búsqueda, rescate y atención de los heridos, especialmente en las ciudades que concentran las mayores afectaciones.
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