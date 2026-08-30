Gobierno anuncia reforma al Código Nacional de Tránsito

El mandatario hizo el anuncio tras el consejo de ministros realizado en Barranquilla, donde aseguró que la normativa vigente está desconectada de la realidad económica de los ciudadanos y que algunas sanciones pueden terminar afectando seriamente el patrimonio de las familias.
De acuerdo con De la Espriella, la reforma buscará establecer multas más justas y proporcionales, reducir los costos relacionados con el RUNT y el SIMIT, ofrecer cursos de conducción más económicos, ampliar la vigencia de las licencias y establecer plazos más razonables para las revisiones técnico-mecánicas.
El presidente también cuestionó los costos adicionales que pueden generarse cuando una multa se acumula con intereses, servicios de grúa y patios. Según explicó, estas obligaciones pueden superar el valor de un salario mínimo y terminar afectando incluso la posibilidad de una persona de conservar su vehículo como herramienta de trabajo.
Otro de los puntos señalados por el mandatario fueron las fotomultas y las cámaras de fotodetección. De la Espriella afirmó que detrás de este sistema existirían estructuras que calificó como “mafias” y aseguró que su Gobierno buscará combatirlas.
Por ahora, el Ejecutivo deberá presentar y tramitar las propuestas correspondientes ante el Congreso de la República, donde se definirá el futuro de la anunciada reforma al Código de Tránsito.
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