Gobierno alista nuevos pagos para afectados por el terremoto en el Valle

Más de 22.000 personas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto podrán acceder a una nueva entrega de ayudas económicas en el Valle del Cauca. El convenio, por $22.900 millones, se habilitará en los próximos días y ampliará la cobertura que inicialmente llegó a Buenaventura y Roldanillo.

Según informó Francisco Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo de Desastres del departamento, los recursos fueron gestionados por la Gobernación del Valle ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), mediante un convenio que cuenta con el apoyo de Supergiros, entidad encargada de entregar los auxilios.

Los pagos oscilarán entre $787.000 y $1.050.000, dependiendo de la categoría de cada municipio. Sin embargo, el beneficio está dirigido únicamente a quienes estén inscritos en el Registro Único de Damnificados (RUD) y tengan registrada su vivienda como inhabitable o destruida.

El funcionario hizo un llamado a las familias beneficiarias para que estén atentas a la fecha oficial de inicio y acudan a las oficinas de Supergiros habilitadas para reclamar el dinero. Durante la primera entrega en Buenaventura y Roldanillo, algunas familias no se presentaron a recibir el apoyo.

La Gobernación del Valle anunciará próximamente cuándo comenzarán los nuevos pagos y cuáles serán los puntos habilitados para la entrega de los recursos.