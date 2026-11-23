La inesperada despedida de Christian Nodal que inquieta a sus seguidores

Una presentación que parecía ser una más en su agenda terminó convertida en una despedida inesperada. El cantante mexicano Christian Nodal sorprendió a sus seguidores al anunciar que no volverá a presentarse en escenarios de su país hasta nuevo aviso.

El mensaje fue publicado después de su concierto del 21 de noviembre en el Centro de Espectáculos Montejo, durante la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, en Mérida. A través de sus historias de Instagram, el artista compartió una fotografía en blanco y negro acompañada de unas palabras que despertaron inquietud entre sus fanáticos: «Anoche me dieron la mejor bienvenida y la mejor despedida de los escenarios de México, hasta nuevo aviso».

Aunque el anuncio generó especulaciones sobre el futuro de su carrera, Nodal no explicó cuánto tiempo durará esta pausa ni confirmó que se trate de un retiro definitivo de la música.

La noticia también coincide con el conflicto legal que mantiene con su padre, Jesús Jaime González Terrazas, por los derechos comerciales de su nombre artístico. La disputa se encuentra ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y está relacionada con una solicitud de registro de la marca «Christian Nodal» presentada por su progenitor.

Según información publicada por medios mexicanos, el equipo legal del cantante presentó una oposición para frenar ese registro. Sin embargo, el artista no ha confirmado que su decisión de alejarse de los escenarios mexicanos esté relacionada con este proceso.

Por ahora, sus seguidores esperan conocer qué motivó la decisión y cuándo volverá a presentarse en México.