Faustino Asprilla convoca en Tuluá una “cabalgata de despedida” del Gobierno Petro

La convocatoria fue realizada por medio de una publicación en la plataforma X, en la que el exintegrante de la Selección Colombia señaló que el encuentro se llevará a cabo a partir de la 1:00 de la tarde en el criadero Santino.
“Colombia: el 1 de agosto a la 1 p. m., los espero en Santino para la Gran Cabalgata de despedida de los de la Casa de Nariño. No es una carrera, es una despedida”, escribió Asprilla.
En otra respuesta a los usuarios de la red social, precisó que el evento se desarrollará en el Criadero Santino, en Tuluá.
La publicación ha generado múltiples reacciones y comentarios en redes sociales, debido al contexto político del país y a la cercanía del cambio de gobierno previsto para el próximo 7 de agosto.
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