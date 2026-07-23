Gobernadora del Valle respalda posesión presidencial en una base militar

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aseguró que sería un mensaje significativo para el país que la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, prevista para el próximo 7 de agosto, se realizara en una base militar de Cali o del departamento, propuesta que aún deberá contar con la autorización del Congreso de la República.

La mandataria señaló que tanto la Base Aérea Marco Fidel Suárez como la Tercera Brigada del Ejército han sido blanco de ataques terroristas en los últimos años, por lo que considera que una ceremonia en alguno de estos escenarios enviaría un mensaje de respaldo a la Fuerza Pública.

“Yo creo que sería un mensaje muy importante, porque tanto la Base Aérea como la Tercera Brigada han sufrido actos terroristas; dos veces en la brigada y una en la Fuerza Aérea. Pero esa es una decisión del presidente electo y nosotros no queremos inmiscuirnos en ella”, afirmó Toro.

La gobernadora también indicó que el Valle del Cauca aún está a la espera de que se defina la fecha del empalme con el nuevo Gobierno nacional. Según explicó, el departamento espera presentar varias iniciativas estratégicas que requieren apoyo del Ejecutivo.

“Todavía no han puesto fecha en el Valle del Cauca, estamos en espera. Aquí tenemos muchas cosas para contarle y creo que este será uno de los lugares donde el presidente quiere fortalecer tanto la seguridad como las obras que se quedaron estancadas”, expresó.

Entre los proyectos que el departamento busca impulsar durante el empalme se encuentran el Tren de Cercanías, el acueducto de Buenaventura, además de programas relacionados con educación, inversión social y sustitución de cultivos ilícitos.