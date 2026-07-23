Crece la incertidumbre: familia asegura que la bebé de María Camila no estaba en su cuerpo

El caso del asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años que tenía ocho meses de embarazo y fue hallada sin vida en Cali, dio un nuevo giro. Sus familiares afirmaron que, tras los procedimientos realizados por Medicina Legal, les informaron que la bebé que esperaba la víctima no se encontraba en su cuerpo.