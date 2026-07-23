Crece la incertidumbre: familia asegura que la bebé de María Camila no estaba en su cuerpo

La revelación fue hecha por Alba Gómez, madre de la joven, quien aseguró que mantiene la esperanza de que su nieta siga con vida y pidió el apoyo de las autoridades para encontrarla.
«Lo único que pido es colaboración y seguir en la lucha. Tengo fe y esperanza de que mi bebé pueda estar viva», expresó la mujer en diálogo con Noticias RCN.
La familia espera que las autoridades avancen rápidamente en la investigación para esclarecer qué ocurrió con la menor y determinar las circunstancias que rodearon este caso, que ha generado conmoción en la capital vallecaucana.
Consultado sobre el tema, Jairo Silva, director de Medicina Legal en Cali, indicó que no puede entregar declaraciones debido a la reserva del proceso.
Entretanto, se espera que la Fiscalía General de la Nación emita un pronunciamiento oficial en las próximas horas para esclarecer la información conocida hasta el momento y entregar detalles sobre el avance de la investigación.
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