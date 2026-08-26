Desastre en Nepal deja 160 muertos y 403 turistas desaparecidos

Una devastadora inundación en la frontera entre Nepal y China deja al menos 160 personas muertas y cientos de desaparecidos, en una emergencia que arrasó viviendas, mercados, carreteras y otras estructuras en zonas cercanas al Himalaya.

La Policía de Nepal informó que 157 cuerpos han sido recuperados, mientras que China reportó inicialmente tres fallecidos y 265 personas desaparecidas. Las cifras aún están en proceso de verificación y podrían existir coincidencias entre ambos balances.

Entre los desaparecidos se encuentran cerca de 403 turistas, 341 de ellos extranjeros. Las autoridades identificaron viajeros de países como Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Malasia, Países Bajos, Portugal, Sudáfrica y Corea del Sur, además de 142 ciudadanos indios.

El distrito de Rasuwa es uno de los más afectados. La fuerza del agua arrasó comunidades enteras y dificultó el acceso de los equipos de rescate, que realizan operaciones terrestres y aéreas para localizar sobrevivientes.

Las autoridades investigan el origen de la emergencia. Una de las principales hipótesis apunta a que un deslizamiento de tierra y nieve habría bloqueado el cauce de un río, provocando posteriormente la enorme crecida.

La situación continúa siendo crítica, pues expertos advierten sobre la posibilidad de una segunda inundación debido a que todavía existiría un bloqueo en la parte alta del río fronterizo.

Mientras avanzan las labores de búsqueda, las autoridades de Nepal y China mantienen desplegados equipos de emergencia para atender a las víctimas y localizar a las personas que continúan desaparecidas.