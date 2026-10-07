Gobernación ofrece $30 millones por información sobre joven desaparecido

La búsqueda de Emmanuel Cardona Bedoya, de 18 años, continúa en el Valle del Cauca. El joven desapareció el pasado sábado 3 de octubre cuando se movilizaba por la vía hacia Trujillo, después de salir del municipio de Andalucía.

Ante la falta de información sobre su paradero, la Gobernación del Valle del Cauca ofreció una recompensa de hasta $30 millones para quien entregue datos que permitan ubicarlo y lograr su regreso a casa.

Según sus familiares, Emmanuel se movilizaba en una motocicleta Honda XR 150 de color rojo con negro cuando desapareció. Su padre, Pablo César Cardona, pidió el apoyo de la comunidad para compartir la fotografía del joven y entregar cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo.

“Cualquier información que tengan, por mínima que sea, para nosotros es valiosa”, expresó el padre durante un encuentro con la gobernadora Dilian Francisca Toro en Trujillo.

Las autoridades hicieron un llamado a quienes conozcan algún dato relacionado con el paradero de Emmanuel para que lo comuniquen de manera inmediata y contribuyan a avanzar en su búsqueda.