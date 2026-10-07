Comer carne todos los días podría no ser bueno para sus riñones

La enfermedad renal crónica puede avanzar durante años sin presentar síntomas. Por eso, además de mantener una alimentación equilibrada, es importante prestar atención a los hábitos que pueden influir en el funcionamiento de los riñones.
Especialistas recomiendan evitar el exceso de carne y variar las fuentes de proteína, además de reducir el consumo de sal y mantener una adecuada hidratación. Esto no significa que sea necesario eliminar la carne de la dieta, sino evitar que su consumo sea excesivo o desplace otros alimentos.
También se aconseja no abusar de los antiinflamatorios, controlar condiciones como la hipertensión y la diabetes y realizar controles médicos cuando existan factores de riesgo.
La detección temprana es especialmente importante porque la enfermedad renal puede ser silenciosa. Un análisis de sangre y uno de orina pueden ayudar a identificar alteraciones antes de que aparezcan síntomas.
Cuidar la alimentación y revisar periódicamente la función renal puede ayudar a detectar problemas a tiempo y reducir el riesgo de que la enfermedad avance.
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