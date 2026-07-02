Petro se reunió con el papa León XIV: ¿de qué hablaron?

El presidente Gustavo Petro sostuvo este jueves una reunión con el papa León XIV en el Vaticano, en un encuentro en el que abordaron temas relacionados con la situación sociopolítica de Colombia, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y los efectos del cambio climático.

De acuerdo con la Presidencia de la República, la audiencia se realizó durante la visita oficial del mandatario a Italia y tuvo lugar a poco más de un mes de finalizar su periodo presidencial.

Tras el encuentro con el pontífice, Petro también se reunió con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y con monseñor Daniel Pacho, subsecretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales.

Según informó la oficina de prensa del Vaticano, las conversaciones se desarrollaron en un ambiente cordial y permitieron ratificar las buenas relaciones entre la Santa Sede y Colombia. Durante el diálogo también se analizaron los conflictos que afectan distintas regiones del mundo, el impacto de la criminalidad organizada y los desafíos ambientales.

Esta no es la primera vez que Gustavo Petro se reúne con León XIV. Ambos ya habían sostenido un encuentro en mayo de 2025, poco después de la elección del nuevo pontífice. Anteriormente, en enero de 2024, el mandatario colombiano también fue recibido por el papa Francisco.

La última visita de un pontífice a Colombia ocurrió en septiembre de 2017, cuando el papa Francisco recorrió las ciudades de Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena, en la que fue la tercera visita papal al país después de las realizadas por Pablo VI en 1968 y Juan Pablo II en 1986.