Gobernación del Valle busca ingenieros y arquitectos para evaluar estructuras afectadas

La Gobernación del Valle del Cauca hizo un llamado a ingenieros civiles, ingenieros estructurales y arquitectos para sumarse a las labores de inspección de las edificaciones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

El objetivo es ampliar los equipos técnicos que actualmente recorren los municipios del departamento para determinar qué estructuras representan riesgo de colapso, cuáles deben ser demolidas y cuáles pueden volver a ser habitadas de manera segura.

El secretario de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle, Francisco Javier Tenorio Lara, explicó que se busca contar con evaluaciones técnicas precisas que permitan tomar decisiones frente a las viviendas y edificaciones afectadas.

“Estamos convocando a los arquitectos, a la Sociedad de Arquitectos, a la Sociedad de Ingenieros y a todos aquellos profesionales que nos puedan prestar colaboración”, señaló Tenorio.

El funcionario destacó además que las primeras ayudas humanitarias de emergencia ya han sido llevadas a los 42 municipios del Valle, mientras continúa el acompañamiento a las alcaldías y comunidades damnificadas.

La Gobernación también reconoció el trabajo de Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja durante la atención de la emergencia.

Los profesionales que quieran apoyar las labores de inspección pueden comunicarse a los números 315 5846176, 322 5425084 y 315 5299442.