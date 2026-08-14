Hallaron sin vida a Juan Felipe Giraldo bajo los escombros

La esperanza de una familia terminó este viernes 14 de agosto con el hallazgo del cuerpo de Juan Felipe Giraldo, quien permanecía desaparecido desde el terremoto de magnitud 7,4 que provocó el colapso del Hotel Dibeni, en Pereira.

El joven, de 24 años, había llegado a la capital de Risaralda durante la madrugada del lunes 10 de agosto por motivos laborales. Se encontraba realizando una jornada de trabajo como vendedor cuando ocurrió el terremoto y desde entonces su familia permanecía a la espera de noticias.

Su padre, Hernán Giraldo, quien durante los últimos días estuvo en el lugar siguiendo las labores de rescate y manteniendo la esperanza de encontrarlo con vida, confirmó finalmente su fallecimiento.

La historia de Juan Felipe había conmovido especialmente porque este domingo 16 de agosto tenía previsto casarse con su prometida, Natalia Patiño. La pareja además tenía un hijo de apenas dos años.

Durante los últimos días, su padre había insistido en que mantenía la esperanza de abrazarlo nuevamente e incluso aseguró que la boda no estaba cancelada, sino aplazada hasta poder reencontrarse con su hijo.

Ahora, la familia enfrenta el dolor de su pérdida mientras las autoridades continúan con las labores de recuperación de víctimas en el Hotel Dibeni, una de las estructuras más afectadas por el terremoto en Pereira.