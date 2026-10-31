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Giro de Rigo: estos son los corredores que tendrán cierres viales en el Valle

Más de 10.000 ciclistas recorrerán siete municipios del Valle del Cauca este domingo 1 de noviembre, durante la competencia El Giro de Rigo. Para garantizar la seguridad de los participantes y espectadores, las autoridades anunciaron cierres viales en diferentes corredores del departamento.

Según el secretario de Movilidad y Transporte del Valle, Iván Arboleda, se dispondrá de más de 60 agentes y reguladores de tránsito, en coordinación con la Policía Nacional y los municipios, para apoyar la movilidad durante el evento.

Cierres para el Reto Salsa:

  • Cali – Dagua – Loboguerrero: desde el monumento María Mulata hasta Loboguerrero, de 4:30 a. m. a 10:00 a. m.
  • Loboguerrero – Mediacanoa: desde el peaje Loboguerrero hasta Mediacanoa, de 6:00 a. m. a 2:00 p. m.
  • Madroñal – Calima El Darién: desde Alto Calima hasta Calima El Darién, de 8:00 a. m. a 12:00 p. m.
  • Calima El Darién – Puente Tierra: de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
  • Mediacanoa – Yumbo: desde Mediacanoa hasta el Centro de Eventos Valle del Pacífico, de 8:30 a. m. a 4:00 p. m.

Cierres para el Reto Caña:

  • Cali – Dagua – Loboguerrero: desde el monumento María Mulata hasta Loboguerrero, de 4:30 a. m. a 10:00 a. m.
  • Bitaco – La Cumbre: desde El Vergel hasta La Cumbre, de 4:30 a. m. a 11:00 a. m.
  • La Cumbre – Yumbo: de 7:00 a. m. a 1:00 p. m.
  • Carrera 5, Cali: desde la calle 1 Oeste hasta la calle 15, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Las autoridades recomendaron a conductores y viajeros planificar sus recorridos con anticipación, considerar vías alternas y atender las indicaciones de los agentes de tránsito durante la jornada.

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