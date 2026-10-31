Giro de Rigo: estos son los corredores que tendrán cierres viales en el Valle

Más de 10.000 ciclistas recorrerán siete municipios del Valle del Cauca este domingo 1 de noviembre, durante la competencia El Giro de Rigo. Para garantizar la seguridad de los participantes y espectadores, las autoridades anunciaron cierres viales en diferentes corredores del departamento.