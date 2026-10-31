Atentado con motobomba mantiene bloqueada la vía Panamericana

Una explosión registrada en la madrugada de este sábado 31 de octubre interrumpió la movilidad en uno de los corredores viales más importantes del suroccidente colombiano. Las autoridades atienden la emergencia y verifican las posibles afectaciones.

El hecho ocurrió hacia las 6:00 a. m. en inmediaciones del peaje El Mango o El Bordo, ubicado en el sector de La Depresión, jurisdicción del municipio de La Sierra, Cauca. Según reportes preliminares, el artefacto habría sido instalado en una motocicleta que posteriormente fue detonada.

La explosión obligó al cierre total del tránsito por este tramo de la vía Panamericana, que conecta a Popayán con el sur del Cauca y el departamento de Nariño. La información inicial indica que no habría personas lesionadas, aunque se espera la confirmación oficial tras las inspecciones en el lugar.

Mientras se adelantan las labores de verificación y se establecen las condiciones de seguridad, se recomienda a conductores y viajeros evitar acercarse al sitio y atender las indicaciones de las autoridades.

Por ahora, se desconoce quiénes estarían detrás de esta acción violenta y cuándo se restablecerá la circulación vehicular.