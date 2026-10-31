Anuncian descuentos de hasta el 90% en impuestos municipales en Tuluá

La Alcaldía de Tuluá anunció nuevos alivios tributarios para los ciudadanos que tienen obligaciones pendientes de Impuesto Predial e Industria y Comercio. Los beneficios contemplan descuentos de hasta el 90 % en intereses y sanciones, además de condiciones especiales para propietarios de inmuebles afectados por el sismo.

Quienes paguen el capital de sus obligaciones hasta el 30 de noviembre de 2026 podrán obtener un descuento del 90 % en intereses y sanciones. Si realizan el pago entre el 1 y el 31 de diciembre, el beneficio será del 80 %.

También se establecieron medidas especiales para predios afectados por la actualización catastral de 2025 y 2026. En estos casos, si el inmueble está en mora, se podrá acceder al 100 % de descuento en los intereses moratorios de esas vigencias, siempre que se pague el capital antes del 31 de diciembre de 2026.

Por otra parte, los propietarios de viviendas o inmuebles que sufrieron daños totales por el sismo podrán acceder a exenciones del Impuesto Predial: para las vigencias 2027 y 2028, si pagan las obligaciones de capital hasta 2026 o suscriben una facilidad de pago; y para el periodo 2027-2030, si estaban a paz y salvo al momento del terremoto. Estas exenciones no son acumulables.

Las personas que acrediten afectaciones por el sismo también podrán obtener el 100 % de descuento en intereses moratorios del Predial y en intereses y sanciones de Industria y Comercio hasta la vigencia 2025. Para acceder a estos beneficios, deberán pagar el capital hasta el 31 de diciembre de 2026.

¿Cómo acceder? Los interesados deben solicitar su estado de cuenta en la Secretaría de Hacienda o en los puntos de atención del Municipio. Si fueron afectados por el sismo, deberán acreditar esa condición ante Gestión del Riesgo mediante el RAMS y consultar las opciones de pago aplicables.

La Administración recordó que los alivios cobijan obligaciones en mora de las vigencias 2020 a 2026 y que el plazo máximo para acogerse a los beneficios es el 31 de diciembre de 2026.