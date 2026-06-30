Ataque sicarial en la zona rosa de Roldanillo dejó un muerto y una mujer lesionada

La víctima fatal fue identificada como Luis Panesso, quien recibió varios impactos de bala y falleció en el lugar de los hechos.
Durante el mismo ataque, una mujer resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial, donde recibe atención médica. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de sus lesiones.
El hecho ocurrió en el sector conocido como la zona rosa del municipio, un área de alta concurrencia durante las noches y los fines de semana.
Las autoridades realizaron la inspección técnica del cadáver e iniciaron las investigaciones para establecer los móviles del crimen e identificar a los responsables de este nuevo hecho de sangre que altera la tranquilidad de Roldanillo.
Por ahora, el caso permanece en investigación.
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