Exgobernador indígena y su esquema de seguridad fueron retenidos en un retén ilegal en Cauca

El exgobernador indígena Jhonier Mina Alegría y los integrantes de su esquema de protección fueron retenidos por varias horas por un grupo armado ilegal en zona rural del municipio de El Tambo, Cauca.

De acuerdo con la información preliminar, el líder indígena se movilizaba en una camioneta blindada asignada por la Unidad Nacional de Protección (UNP), cuando el vehículo fue interceptado en un retén ilegal instalado por hombres fuertemente armados.

Según los reportes conocidos, los responsables, quienes serían presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, obligaron a descender al exgobernador y a los escoltas, permaneciendo bajo su control mientras se apoderaban de la camioneta blindada y de las armas de dotación del esquema de seguridad.

Horas después, el grupo armado dejó en libertad a las víctimas, quienes no presentaban lesiones físicas y lograron informar lo ocurrido a las autoridades.

Tras el hecho, se activaron los protocolos de seguridad y se inició una investigación para esclarecer lo sucedido, identificar a los responsables y recuperar el vehículo y el armamento hurtado.

Las autoridades también buscan establecer si existió algún seguimiento previo contra el líder indígena o si el retén hacía parte de una estrategia de control territorial de las estructuras armadas ilegales que operan en esta zona del Cauca, donde persisten los problemas de orden público y las disputas por corredores estratégicos.