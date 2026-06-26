Conozca cómo serán los nuevos puentes de la calle 15 y la Transversal 20

La Alcaldía de Tuluá avanza en la ejecución de dos importantes proyectos de infraestructura que buscan mejorar la movilidad en distintos sectores del municipio y descongestionar los principales corredores viales. Se trata de la construcción del puente de la calle 15 y el puente de la Transversal 20, obras que representan una inversión cercana a los $8.000 millones, financiados con recursos propios del municipio.

En diálogo con la secretaria de Hábitat e Infraestructura, Cristina Tascón, la funcionaria explicó que ambos proyectos tienen un tiempo estimado de ejecución de 10 meses. Aunque las obras ya completan cerca de dos meses de actividades preliminares, será dentro de aproximadamente 15 días cuando inicien los trabajos de obra civil con la construcción de las bases en ambos costados del río.

La secretaria destacó que la ejecución de las obras contará con mano de obra 100 % tulueña y que la entrega de los puentes está prevista para mayo de 2027.

Uno de los proyectos corresponde al puente de la calle 15, una obra que, además de mejorar la conectividad vial, tendrá un importante componente social para integrar al barrio La Inmaculada con el resto de la ciudad.

Como parte de la intervención también se ejecutarán obras de urbanismo que incluyen la instalación de nuevo alumbrado público, el mejoramiento de espacios deportivos, la construcción de andenes perimetrales y acciones de embellecimiento del sector.

Para desarrollar este proyecto será necesaria la reubicación de siete familias que actualmente residen cerca del área de construcción. No obstante, la Administración Municipal aseguró que ninguna será trasladada hasta garantizarles previamente una vivienda o un lugar adecuado para su reubicación.

El segundo proyecto corresponde al puente de la Transversal 20, una obra que permitirá establecer una conexión directa entre sectores como El Paraíso, Aguaclara, El Palmar, Santa Inés, Santa Isabel, Tres Esquinas y San Pedro Claver, mejorando significativamente la circulación vehicular.

La intervención también contempla el mejoramiento del polideportivo ubicado a la salida del CDI de Tres Esquinas y obras complementarias para fortalecer la movilidad en toda esta zona del municipio.

De manera paralela, la Administración adelantará trabajos de pavimentación en vías del sector de La Trinidad con el propósito de garantizar una movilidad más segura y eficiente. Asimismo, se informó que la carrera 28 deberá ser cerrada temporalmente en algunos tramos mientras avanzan las obras.

Según la Administración Municipal, con la puesta en funcionamiento de estos dos puentes se espera reducir los embotellamientos que actualmente afectan la ciudad y facilitar la salida de los habitantes de barrios como Santa Rita y San Antonio, quienes ya no tendrán que desplazarse únicamente por el puente de la Transversal o el puente de Las Brujas para movilizarse hacia otros sectores de Tuluá.