Fue hallado sin vida en zona rural de El Cairo

Las autoridades buscan esclarecer las circunstancias en las que murió Yhon Fredy Cano González, de 32 años, cuyo cuerpo fue encontrado con múltiples impactos de arma de fuego en una zona rural del municipio de El Cairo, en el norte del Valle del Cauca.

El hallazgo se produjo en la vereda El Pacífico, sector La Balastrera. Sin embargo, el lugar donde ocurrió el ataque aún no está claro. Entre las hipótesis que manejan los investigadores está la posibilidad de que el hombre haya sido asesinado en San José del Palmar, Chocó, y que posteriormente su cuerpo fuera trasladado hasta el sitio donde fue encontrado.

De acuerdo con la información conocida, Cano González habría pertenecido años atrás a un grupo indígena Emberá Chamí, del que se había alejado, y recientemente habría regresado a San José del Palmar, donde residía su familia.

Debido a las dificultades de seguridad en la zona del hallazgo, sus familiares realizaron el reconocimiento del cuerpo y lo trasladaron hasta las instalaciones de la Fiscalía en Cartago.

Posteriormente, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelantaron los procedimientos judiciales y trasladaron el cadáver a Medicina Legal, donde se realizará la necropsia correspondiente.

Las autoridades trabajan para establecer dónde ocurrió el homicidio, quiénes estarían detrás del crimen y cuáles fueron los motivos.