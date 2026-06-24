Frisby pone freno a su estreno en Madrid: abrirá seis semanas después de lo previsto

La cadena de pollo frito Frisby anunció un cambio en la fecha de apertura de su primer restaurante en Europa, ubicado en Madrid, España. Aunque el establecimiento tenía previsto iniciar operaciones el próximo 1 de julio, la compañía confirmó que el estreno fue reprogramado para el 15 de agosto de 2026.

De acuerdo con la empresa, la decisión obedece a ajustes logísticos y operativos relacionados con los tiempos de transporte y la adecuación final de las instalaciones, por lo que fue necesario modificar el cronograma inicial.

Frisby aclaró que el aplazamiento afecta únicamente al local de Madrid Centro y que su plan de expansión en España continúa sin cambios. Las aperturas previstas para Madrid Sur y Barcelona Centro se mantienen para el 1 de septiembre, mientras que la meta es cerrar 2026 con cinco establecimientos en funcionamiento.

La compañía llega a Europa luego de superar un proceso judicial relacionado con la marca. Una decisión de la Audiencia Provincial de Alicante dejó sin efecto las medidas cautelares que amenazaban con frenar el proyecto, permitiendo avanzar con el desembarco en territorio español.

Asimismo, la empresa informó que ya completó la contratación del personal y aseguró los activos inmobiliarios necesarios para el inicio de operaciones. Desde la dirección de Frisby indicaron que el objetivo es garantizar que la apertura se realice bajo los estándares de calidad que caracterizan a la marca.

Con el panorama jurídico resuelto y los preparativos en marcha, la compañía también reactivó su programa de franquicias y socios estratégicos para continuar fortaleciendo su presencia en el mercado europeo.