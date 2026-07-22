Tras varios días de búsqueda, hallan sin vida a menor arrastrado por el río Cauca

Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida del menor de edad que era buscado desde el pasado 18 de julio, luego de caer accidentalmente al río Cauca, en el oriente de Cali.

La información fue entregada por el secretario de Gestión del Riesgo, Ricardo Peñuela, quien indicó que ahora serán las autoridades competentes las encargadas de establecer las circunstancias exactas del fallecimiento.

Durante varios días, organismos de socorro y equipos de emergencia adelantaron un amplio operativo de búsqueda que finalmente permitió localizar el cuerpo del menor.

Tras este lamentable hecho, las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para evitar ingresar a ríos y otros cuerpos de agua considerados de alto riesgo, especialmente en temporadas de incremento del caudal, con el fin de prevenir nuevas tragedias.