Fuerte temblor de 4,5 sacudió a Colombia durante la madrugada

Un sismo de magnitud 4,5 despertó a habitantes de distintas regiones del país durante la madrugada de este sábado 26 de septiembre. El movimiento tuvo como epicentro el municipio de Chaparral, Tolima, y ocurrió a la 1:38 a. m., según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El temblor tuvo una profundidad superficial, inferior a los 30 kilómetros. La magnitud fue ajustada de 4,4 a 4,5 en el boletín actualizado de la entidad.

A través de redes sociales, ciudadanos reportaron haber sentido el movimiento en Cali, Jamundí, Palmira, Yumbo y Sevilla, en el Valle del Cauca. También hubo reportes desde Medellín y Sabaneta, en Antioquia; Armenia, Calarcá y La Tebaida, en el Quindío, e Ibagué, en Tolima.

La actividad sísmica continuó durante la mañana. A las 5:05 a. m., el SGC registró un movimiento de magnitud 3,4 y, a las 5:39 a. m., reportó otro de magnitud 3,1. Ambos tuvieron profundidad superficial y fueron localizados en la zona de Chaparral.

Estos eventos se suman a la actividad sísmica que se ha presentado en este municipio durante los últimos días y que continúa bajo monitoreo.

Las personas que hayan sentido alguno de estos movimientos pueden reportarlo en la plataforma Sismos Sentidos del Servicio Geológico Colombiano, para aportar información sobre cómo se percibió el temblor en cada lugar.