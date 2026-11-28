Fondo Milagro proyecta destinar el 60 % de su inversión al Valle

El Fondo Milagro anunció una convocatoria para que familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto en Cali y su área metropolitana puedan escoger una vivienda. La oferta contempla cerca de 1.600 unidades, entre construidas y en proceso de construcción, con subsidios del Gobierno Nacional y de los entes territoriales.

Por su parte, la gobernadora Dilian Francisca Toro propuso cofinanciar con el Fondo la construcción de viviendas nuevas y mejoramientos habitacionales en otros municipios afectados.

La iniciativa busca aumentar de 2.200 a entre 3.500 y 4.000 soluciones de vivienda. La Gobernación presentará el proyecto consolidado y convocará a los alcaldes para socializar la propuesta.

El gerente del Fondo Milagro, Luis Felipe Henao, indicó que la entidad contará con cerca de $3,5 billones y proyecta destinar alrededor del 60 % de la inversión al Valle del Cauca. El balance de ejecución se conocerá al cierre de diciembre.