Por su parte, la gobernadora Dilian Francisca Toro propuso cofinanciar con el Fondo la construcción de viviendas nuevas y mejoramientos habitacionales en otros municipios afectados.
La iniciativa busca aumentar de 2.200 a entre 3.500 y 4.000 soluciones de vivienda. La Gobernación presentará el proyecto consolidado y convocará a los alcaldes para socializar la propuesta.
El gerente del Fondo Milagro, Luis Felipe Henao, indicó que la entidad contará con cerca de $3,5 billones y proyecta destinar alrededor del 60 % de la inversión al Valle del Cauca. El balance de ejecución se conocerá al cierre de diciembre.
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