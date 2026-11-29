De acuerdo con las primeras versiones, una tractomula que venía detrás habría perdido los frenos. En su recorrido, habría arrollado primero a un jeep rojo y luego al automóvil gris, antes de chocar con otra tractomula que circulaba más adelante.
Las autoridades confirmaron que el trancón se extiende hasta el municipio de San Pedro, por ahora el paso es restringido debido a que los organismos de socorro se encuentran haciendo labores de levantamiento de cuerpos y rescate de los vehículos involucrados.
Por ahora se desconocen las identidades de las víctimas. Las causas del accidente están por establecerse.
Deja una respuesta