Una mujer y un niño víctimas del choque en la vía Tuluá- Andalucía

Una mujer y un niño que viajaban en un automóvil gris murieron en un accidente de tránsito en la doble calzada Andalucía–Tuluá, a pocos metros de la Terminal de Transportes. El conductor del carro fue rescatado y, según los reportes preliminares, sufrió heridas de gravedad. Hasta ahora 5 personas han resultado heridas en el siniestro.