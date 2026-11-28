35 líderes comunitarios se gradúan en diplomado de la UCEVA

La formación también puede convertirse en una herramienta para transformar las comunidades. Así lo demostraron 35 líderes del área de influencia del corredor vial Buenaventura–Loboguerrero–Buga, quienes culminaron el primer Diplomado en Liderazgo Comunitario, Gestión Territorial y Desarrollo de Iniciativas Productivas.

El programa fue desarrollado mediante una alianza entre la UCEVA y la Unión Vial Camino del Pacífico, con una duración de 120 horas. Durante el proceso, los participantes adquirieron herramientas para fortalecer sus capacidades de liderazgo, promover proyectos productivos y aportar al desarrollo de sus territorios.

Uno de los aspectos destacados fue la continuidad de los estudiantes, quienes mantuvieron su compromiso académico pese a las dificultades ocasionadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Con esta primera promoción, ambas instituciones buscan fortalecer el trabajo comunitario y generar oportunidades de formación para los habitantes de las zonas vinculadas al proyecto vial Nueva Malla Vial del Valle del Cauca.