El programa fue desarrollado mediante una alianza entre la UCEVA y la Unión Vial Camino del Pacífico, con una duración de 120 horas. Durante el proceso, los participantes adquirieron herramientas para fortalecer sus capacidades de liderazgo, promover proyectos productivos y aportar al desarrollo de sus territorios.
Uno de los aspectos destacados fue la continuidad de los estudiantes, quienes mantuvieron su compromiso académico pese a las dificultades ocasionadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.
Con esta primera promoción, ambas instituciones buscan fortalecer el trabajo comunitario y generar oportunidades de formación para los habitantes de las zonas vinculadas al proyecto vial Nueva Malla Vial del Valle del Cauca.
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