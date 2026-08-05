Fiscalía ordena examen toxicológico tras denuncia de Angie Rodríguez

La Fiscalía General de la Nación ordenó practicar un examen toxicológico a la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, como parte de la investigación que adelanta por las denuncias de amenazas, intimidaciones y un presunto intento de afectar su salud mediante el suministro de medicamentos o sustancias.

La decisión se produjo luego de una diligencia que se extendió por más de seis horas, durante la cual Rodríguez amplió su declaración ante investigadores del ente acusador y entregó nuevos elementos relacionados con los hechos que denuncia.

Al término de la jornada, su abogado, Manuel Villanueva, aseguró que la exfuncionaria relató varios episodios ocurridos durante su paso por el Dapre y el Fondo Adaptación, en los que, según su versión, una persona habría buscado alterar su comportamiento mediante el suministro de sustancias. El defensor afirmó que estos señalamientos fueron respaldados por declaraciones de siete exfuncionarios.

Según Villanueva, la Fiscalía consideró necesario ordenar un examen toxicológico para establecer si existen evidencias que permitan verificar la denuncia. Además, indicó que durante la diligencia se identificó a una persona que estaría presuntamente involucrada y que la investigación busca determinar si actuó sola o con la participación de otras personas.

Como parte del proceso, la defensa entregó la historia clínica de Rodríguez, incluidos registros de las atenciones médicas y consultas psiquiátricas que recibió en los últimos meses, documentos que serán analizados por los investigadores.

El abogado también señaló que otra de las líneas de investigación corresponde a las amenazas que, según la denuncia, habría recibido la exfuncionaria y que involucrarían presuntamente a personas vinculadas con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Por esa razón, solicitó a la Fiscalía reforzar el esquema de seguridad de su cliente mientras avanzan las investigaciones.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado resultados sobre las pruebas ordenadas ni ha emitido conclusiones frente a las denuncias presentadas por Angie Rodríguez. El proceso continúa en etapa de investigación.