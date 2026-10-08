Fiscalía de EE. UU. prepara nuevos cargos contra Maduro y su esposa

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, podrían enfrentar nuevos cargos en Estados Unidos por presuntos actos de tortura contra ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, según informó CNN, citando fuentes cercanas a la investigación.

Los cargos serían presentados este jueves por fiscales de Nueva York y estarían relacionados con la detención de más de una docena de estadounidenses durante el gobierno de Maduro.

CNN también reportó que los fiscales evalúan posibles acusaciones contra otras personas por su presunta participación en los hechos.

Maduro y Flores ya enfrentan cargos en Estados Unidos relacionados con narcotráfico y permanecen detenidos en Nueva York. Ambos niegan las acusaciones.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no confirmó ni comentó la información sobre los nuevos cargos.