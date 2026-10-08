Emmanuel Cardona fue encontrado sin vida tras varios días de búsqueda

La esperanza de encontrar con vida a Emmanuel Cardona Bedoya, de 18 años, terminó este miércoles con la confirmación de su fallecimiento. El joven fue localizado sin vida en el sector de Cerro Azul, zona rural de Trujillo, Valle del Cauca.

Emmanuel había desaparecido el pasado sábado, luego de salir de su vivienda en Andalucía con destino a Trujillo. Desde ese momento, familiares, amigos y allegados se habían unido a la búsqueda para intentar establecer su paradero.

El joven trabajaba en Colombian y llevaba apenas tres meses en la empresa, donde era conocido por sus compañeros.

Por ahora, las circunstancias en las que ocurrió su muerte no han sido esclarecidas. Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar qué sucedió y establecer las circunstancias del caso.

El fallecimiento de Emmanuel genera consternación entre sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, quienes durante los últimos días habían mantenido la esperanza de recibir noticias sobre él.