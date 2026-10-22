Daniel Noboa acusa a Petro de integrar una red de narcotráfico

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó en una entrevista con SEMANA que el expresidente colombiano Gustavo Petro estaría vinculado a una estructura de narcotráfico y lavado de activos que las autoridades ecuatorianas buscan desarticular. Sin embargo, la acusación no constituye una responsabilidad judicialmente establecida.

Las declaraciones se conocieron tras la captura de la excandidata presidencial ecuatoriana Luisa González, detenida el jueves 22 de octubre. Según Noboa, la Fiscalía investiga presuntas irregularidades en la financiación y los gastos publicitarios de su campaña presidencial de 2023.

El caso generó reacciones políticas. Rafael Correa cuestionó la detención, mientras Petro acusó al Gobierno ecuatoriano de actuar como una “verdadera dictadura” y criticó sus medidas contra el narcotráfico.

En respuesta, Noboa aseguró que Petro estaría relacionado con la estructura criminal y atribuyó sus declaraciones a esa supuesta vinculación, sin presentar en la entrevista pruebas que la confirmen.

No es la primera vez que el mandatario ecuatoriano señala al exgobernante colombiano. En abril, también lo acusó de mantener presuntos vínculos indirectos con personas relacionadas con organizaciones criminales de Ecuador y cuestionó la política de “paz total” de Colombia.

Hasta ahora, la vinculación de Petro con esa red corresponde a una acusación de Noboa y no a un hecho judicialmente comprobado.