El Valle se cocinó este lunes entre calor, humedad y bochorno

Las altas temperaturas y la intensa sensación de bochorno marcaron este lunes en varias zonas del Valle del Cauca, donde la humedad relativa alcanzó niveles cercanos al 88 %, generando un ambiente pesado y sofocante durante gran parte del día.

Aunque en algunos municipios el cielo permaneció parcialmente cubierto, las condiciones climáticas mantuvieron una sensación térmica elevada, provocando incomodidad entre habitantes y aumentando el riesgo de deshidratación y agotamiento físico.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, estas condiciones de calor húmedo continuarán registrándose en diferentes sectores del departamento, especialmente durante las horas de la tarde.

Ante el panorama, las autoridades recomendaron mantenerse bien hidratados, evitar la exposición prolongada al sol y tener especial cuidado con niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Especialistas advierten que la combinación de altas temperaturas y humedad puede provocar cansancio, dolor de cabeza, mareo y deshidratación más rápidamente de lo habitual.

La principal recomendación es consumir agua constantemente y evitar actividades físicas intensas durante las horas de mayor exposición solar.