Yumbo ya tiene su sello al estilo Hollywood: así luce el nuevo letrero

Yumbo ya tiene su propio letrero al estilo Hollywood. La estructura, instalada sobre una de las montañas del municipio y visible desde distintos puntos, fue presentada como un nuevo ícono que busca fortalecer la identidad local y convertirse en un atractivo turístico para propios y visitantes.

La iniciativa fue liderada por el exconcejal Andrés Felipe Muñoz, quien entregó la obra como un homenaje a Yumbo con motivo de la conmemoración de los 162 años del municipio. El propósito es resaltar el orgullo yumbeño y proyectar la imagen de una ciudad industrial, dinámica y con visión de futuro.

El proyecto también pretende impulsar el turismo en el sector, consolidando este espacio como un punto de referencia para quienes realizan el tradicional recorrido de Las Brujitas y generando nuevas oportunidades para emprendedores y comerciantes de la zona.

El letrero está conformado por cinco letras de aproximadamente 10 metros de altura y seis metros de ancho cada una, construidas sobre estructuras metálicas diseñadas para soportar las condiciones climáticas y garantizar su estabilidad a largo plazo.

Según sus promotores, la obra fue desarrollada con criterios técnicos de seguridad y utilizando materiales de alta resistencia, además de contemplar un diseño que facilite su mantenimiento para preservar este nuevo símbolo de Yumbo durante los próximos años.