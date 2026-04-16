La esperada cita marcará el estreno en vivo en Colombia de Inmortal, el nuevo trabajo discográfico con el que la agrupación reafirma su vigencia tras cuatro décadas de trayectoria. Será una oportunidad única para escuchar de primera mano sus nuevas canciones y dejarse llevar por el sello sonoro que convirtió a la banda en referente del reggae latino.

Pero la noche no será solo estreno: también será un viaje directo a la memoria musical de miles de fanáticos. Temas inolvidables como Pupilas lejanas, Runaway, Sin cadenas y Mucha experiencia harán parte de un repertorio cargado de emoción, energía y esa conexión especial que la banda siempre logra con su público.

Conformados por Juanchi Baleirón, Diego ‘Chapa’ Blanco, Gastón Moreira, Marcelo Blanco, Ariel Raiman y Guillermo Valentinis, Los Pericos regresan para reencontrarse con un público colombiano que los ha acompañado fielmente durante años.

El concierto en Lourdes Music Hall apunta a ser una velada íntima, explosiva y cargada de buena vibra: una fiesta de clásicos, recuerdos y nuevas canciones que dejará claro por qué Los Pericos siguen más vivos que nunca.