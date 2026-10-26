Familiares y policías despidieron a la patrullera que murió tras hurto en Cali

Con una calle de honor, una eucaristía y un minuto de silencio, familiares y compañeros de la Policía despidieron en Montería, Córdoba, a María José Recuero Suárez, la patrullera de 20 años que murió tras resultar herida durante un intento de hurto en Cali.

La joven recibió un disparo en la cabeza el pasado 24 de octubre, cuando atendió junto con otro uniformado un intento de robo contra un policía que se encontraba en su día de descanso. Durante el procedimiento se produjo un intercambio de disparos que dejó heridos a los tres uniformados. Uno de los presuntos delincuentes murió y otro resultó lesionado.

Aunque María José fue trasladada de urgencia a una unidad de cuidados intensivos, horas después se confirmó su fallecimiento. Su cuerpo llegó a su ciudad natal en un avión institucional y fue recibido por sus compañeros, quienes rindieron homenaje a la uniformada con su féretro cubierto por la bandera de Colombia.

El cortejo fúnebre estuvo encabezado por un policía que portaba un retrato de la patrullera, seguido por su madre y otros familiares, que le dieron el último adiós entre lágrimas y rosas blancas.

Tras lo ocurrido, el director general de la Policía, mayor general Jesús Alejandro Barrera, lamentó su muerte y aseguró que la institución trabajará para que los responsables respondan ante la justicia.