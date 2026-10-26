Colombia conmemora el Día de la Mujer Policía este 26 de octubre

Este 26 de octubre, Colombia rinde homenaje a las mujeres que, desde la Policía Nacional, trabajan por la seguridad y la convivencia ciudadana. La fecha también recuerda el camino que abrieron quienes ingresaron a la institución hace más de siete décadas.

La conmemoración tiene su origen en 1953, cuando, mediante la Resolución 3135 del 26 de octubre, se estableció la Policía Femenina en el país, marcando un precedente en la participación de las mujeres en el servicio policial.

Actualmente, según la cifra divulgada por la institución, 44.237 mujeres hacen parte de la Policía Nacional y desempeñan labores en diferentes regiones de Colombia. La fecha también es una oportunidad para recordar a quienes perdieron la vida en cumplimiento de su deber y reconocer el papel que han tenido las mujeres en la historia de la seguridad del país.