A Zuleta le amputaron una pierna; sube a cuatro los muertos tras el accidente

El estado de salud del cantante vallenato Carlos Alberto ‘Kbeto’ Zuleta continúa siendo delicado tras el accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este lunes 26 de octubre, que dejó cuatro integrantes de su agrupación muertos y cerca de 20 personas heridas.