A Zuleta le amputaron una pierna; sube a cuatro los muertos tras el accidente

El artista, hijo de Poncho Zuleta, permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), luego de que la gravedad de sus lesiones obligara al equipo médico a amputarle una de sus piernas. Mientras recibe atención especializada, se evalúa la posibilidad de trasladarlo a un centro asistencial de mayor complejidad en Valledupar o Barranquilla.
El siniestro ocurrió cuando el bus en el que viajaba la agrupación se salió de la carretera y cayó desde un puente sobre el río Ariguaní, en el tramo entre Pueblo Nuevo, Magdalena, y Bosconia, Cesar. Los músicos regresaban a Valledupar tras una presentación en Sincelejo, Sucre. En los videos del evento, ‘Kbeto’ aparece cantando en Elder Dayan Diaz, hijo de Diomedes Díaz.
Dos de las víctimas mortales fueron identificadas como Geovanny Lobo, corista, y Harold Santana, guitarrista. Los demás lesionados, entre ellos varios integrantes de la agrupación, fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica.
Entretanto, el mundo vallenato permanece atento a la evolución de Kbeto Zuleta y a las investigaciones que permitan establecer las causas del accidente.
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