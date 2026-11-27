Fallo judicial impone arresto y multa a alcaldesa de Buga

Una decisión judicial relacionada con el permiso de operación de la Asociación de Riferos de Buga (ASINGA) ordenó sancionar con 10 días de arresto y una multa de $1.945.000 a la alcaldesa Karol Martínez y a la secretaria de Hacienda, Paola Conde. Sin embargo, el fallo se encuentra en instancia de apelación, por lo que la decisión aún no es definitiva.

La información fue divulgada en un video por el apoderado de ASINGA, quien explicó que la sanción responde al presunto incumplimiento de una tutela que ordenó expedir el permiso de operación de la asociación en el municipio.

El representante jurídico aseguró que la organización desarrolla una actividad lícita y que continuará defendiendo los derechos de sus trabajadores. También envió un mensaje de tranquilidad a los vendedores y compradores de sus rifas.

Por ahora, se está a la espera de la decisión de la instancia de apelación y de un pronunciamiento oficial de la Alcaldía de Buga sobre el caso.