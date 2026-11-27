La información fue divulgada en un video por el apoderado de ASINGA, quien explicó que la sanción responde al presunto incumplimiento de una tutela que ordenó expedir el permiso de operación de la asociación en el municipio.
El representante jurídico aseguró que la organización desarrolla una actividad lícita y que continuará defendiendo los derechos de sus trabajadores. También envió un mensaje de tranquilidad a los vendedores y compradores de sus rifas.
Por ahora, se está a la espera de la decisión de la instancia de apelación y de un pronunciamiento oficial de la Alcaldía de Buga sobre el caso.
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