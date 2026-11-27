¿Cómo proteger a su mascota del miedo que provoca la pólvora?

Mientras los fuegos artificiales son motivo de celebración para muchas personas, para perros y gatos pueden representar una fuente de miedo y estrés. Los estruendos repentinos pueden provocar reacciones que ponen en riesgo su bienestar e incluso su vida.

Entre las principales señales de alarma están los temblores, la salivación excesiva, los ladridos o maullidos constantes, las pupilas dilatadas, las orejas hacia atrás y la cola entre las patas. También pueden esconderse, quedarse inmóviles o intentar escapar.

David Bravo, docente de la Especialización en Bienestar Animal y Etología de UNIAGRARIA, advierte que el pánico puede llevar a las mascotas a soltarse de sus correas, sufrir accidentes o reaccionar de forma agresiva al sentirse amenazadas.

¿Cómo protegerlas? Durante las celebraciones, prepare un espacio tranquilo dentro de casa, cierre puertas y ventanas y reduzca el ruido exterior con música. Mantenga la calma y acompañe al animal sin obligarlo a salir de su escondite.

Si presenta episodios intensos de miedo, consulte a un profesional en etología veterinaria. La exposición gradual a sonidos controlados puede ayudar a prevenir la fobia, pero debe realizarse sin provocar temor y con orientación especializada cuando sea necesario.

Evitar la pólvora también es una forma de cuidar a quienes no pueden protegerse del ruido.