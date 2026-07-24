Falleció interno de la cárcel distrital de Buga tras sufrir graves quemaduras

Como Ronal Eduardo Bernal Pedraza fue identificado el interno de la cárcel distrital de Guadalajara de Buga que falleció este jueves en un centro asistencial de Cali, luego de sufrir graves quemaduras mientras permanecía recluido en ese establecimiento penitenciario.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el hecho ocurrió en la noche del miércoles 22 de julio, en circunstancias que aún son materia de investigación. Tras el incidente, el recluso fue trasladado inicialmente al Hospital San José de Buga y, debido a la gravedad de las lesiones, remitido a un centro médico de mayor complejidad en la ciudad de Cali.

Pese a los esfuerzos del personal médico, Ronal Eduardo Bernal Pedraza falleció en la mañana de este jueves a causa de la gravedad de las quemaduras.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las causas del hecho. El caso es investigado para establecer cómo se produjo el incidente al interior del centro de reclusión.