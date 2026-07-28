Falleció el periodista y escritor Plinio Apuleyo Mendoza

El periodista, escritor, historiador y diplomático colombiano Plinio Apuleyo Mendoza falleció este martes a los 94 años, dejando un amplio legado en el periodismo y la literatura nacional.

Nacido en Tunja en 1932, Mendoza estudió Ciencias Políticas en la Universidad de La Sorbona, en París, y desarrolló una destacada carrera como diplomático, desempeñándose en diferentes misiones internacionales. En 2002 fue nombrado embajador de Colombia en Portugal.

Su trayectoria literaria incluyó novelas, cuentos, ensayos y libros de no ficción. Entre sus obras más reconocidas se encuentra “El olor de la guayaba”, una serie de conversaciones con Gabriel García Márquez que se convirtió en una referencia para conocer la vida y el pensamiento del Nobel colombiano. También obtuvo el Premio de Novela Plaza y Janés en 1979 con “Años de fuga”.

La noticia de su fallecimiento generó múltiples reacciones. El expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó sus condolencias a través de redes sociales y destacó a Mendoza como “un periodista, escritor, humanista y defensor de la democracia”.

En 2021 publicó “Postales de una vida”, obra en la que recopiló recuerdos, ensayos y relatos sobre los lugares y personajes que marcaron su trayectoria, entre ellos Gabriel García Márquez, Fernando Botero, Pablo Neruda y Rodrigo Lara Bonilla.

Con su muerte, Colombia pierde a una de las voces más influyentes del periodismo y la literatura contemporánea.