Abelardo anuncia a Natalia López como ministra de Trabajo

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció a Natalia López Fuentes como nueva ministra de Trabajo, uno de los nombramientos más esperados de su gabinete, y le encomendó liderar la estrategia para fortalecer el empleo y mejorar las condiciones laborales en el país.

La nueva funcionaria tendrá como principales retos reducir el desempleo y la informalidad, promover el emprendimiento, fortalecer el diálogo entre trabajadores y empleadores, impulsar el trabajo digno y combatir la corrupción, el acoso laboral y cualquier forma de abuso en el ámbito laboral.

Natalia López es una abogada oriunda de Montería, con formación en Derecho Administrativo, estudios de maestría en Derecho Público y Administración de Empresas, además de experiencia como docente universitaria.

Aunque su trayectoria ha estado principalmente ligada al ámbito jurídico y académico en el departamento de Córdoba, el Gobierno entrante destacó su perfil técnico y su experiencia para asumir la dirección de una de las carteras con mayores desafíos sociales.

Al frente del Ministerio de Trabajo deberá liderar políticas relacionadas con la generación de empleo, la formalización laboral, la protección de los derechos de los trabajadores y la articulación con empresarios y organizaciones sindicales.