Así marcha la recuperación del Valle a tres meses del terremoto

A tres meses del terremoto, el Valle del Cauca continúa con las labores de reconstrucción de viviendas, colegios, comercios y zonas rurales. La Gobernación presentó un balance de las acciones adelantadas para atender a las familias afectadas y reactivar la economía.

En vivienda, se ejecutan 2.219 nuevas unidades y 9.238 mejoramientos. Además, ya se terminaron 500 intervenciones y se entregaron materiales a 4.000 personas.

En educación, más de 15.000 estudiantes continúan sus clases en espacios adaptados, mientras avanzan las obras de los primeros cuatro colegios afectados. La meta es reconstruir 110 instituciones con recursos públicos y privados.

La reactivación económica incluye $9.000 millones en créditos condonables para emprendedores y $20.000 millones para apoyar la reconstrucción de locales comerciales.

El sector agrícola también recibirá apoyo para recuperar 680 hectáreas y beneficiar a miles de productores afectados por la emergencia.

La gobernadora Dilian Francisca Toro señaló que la recuperación busca priorizar a las familias más vulnerables y avanzar en la reconstrucción social y económica del departamento.