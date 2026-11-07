Expresidente de Paraguay queda bajo arresto tras juicio político

La crisis financiera que sacude a Paraguay provocó un giro político sin precedentes recientes: el Senado destituyó al presidente Santiago Peña y, minutos después, la Fiscalía ordenó su detención. El exmandatario permanecerá bajo arresto domiciliario en su residencia de Asunción.

La medida fue confirmada por la fiscal Silvia Margarita González Vester, quien explicó que Peña deberá presentarse ante el Ministerio Público este sábado 7 de noviembre, a las 11:00 a. m., para rendir declaración en el marco de la investigación por los presuntos delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio.

La destitución se produjo mediante un juicio político en el que 44 senadores votaron a favor y uno estuvo ausente. La decisión se tomó en medio del escándalo por la intervención de Ueno Bank, entidad que dejó a cerca de tres millones de clientes sin acceso a sus recursos y que mantenía vínculos con el ahora expresidente.

Tras la salida de Peña, el hasta entonces vicepresidente, Pedro Alliana, juró como nuevo mandatario. En su primer mensaje, prometió que los afectados por la crisis financiera recibirán una compensación plena y aseguró que su Gobierno no los dejará solos.

El caso continúa en desarrollo y las autoridades deberán avanzar en las investigaciones para establecer las posibles responsabilidades penales.