Así buscan reactivar la economía turística tras el terremoto en el Valle

Tras los daños que dejó el terremoto en el sector turístico del Valle del Cauca, el departamento avanza en estrategias para reactivar la economía de las poblaciones afectadas y recuperar la llegada de visitantes. Las iniciativas incluyen caravanas turísticas, actividades al aire libre, apoyo a emprendedores y mejoras en la conectividad aérea.

Según el balance entregado, 1.871 establecimientos turísticos resultaron afectados por el sismo, de los cuales 1.167 fueron clasificados en condición grave o crítica. Frente a este panorama, la Gobernación, a través de la Secretaría de Turismo, busca respaldar a los prestadores de servicios y promover nuevamente estos destinos.

Entre las acciones están las Caravanas Solidarias, que ya llegaron a Sevilla y Buenaventura y próximamente estarán en Calima-El Darién. La iniciativa busca atraer viajeros y generar ingresos para hoteles, restaurantes, operadores y otros negocios locales.

En Roldanillo también se desarrolla el proyecto Roldanillo al Aire Libre, que contempla la instalación de contenedores comerciales, adecuaciones en el Coliseo de Ferias y créditos condonables para 350 emprendedores.

Turismo de salud y conectividad aérea

La estrategia incluye el fortalecimiento del turismo de salud en Cali. Según cifras de Anato, entre enero y agosto de 2026 la ciudad recibió 5.889 extranjeros no residentes que viajaron por motivos médicos, equivalentes al 28 % del total nacional registrado en ese periodo.

Además, la Gobernación trabaja con el Gobierno nacional para revisar las condiciones de operación y modernización aeroportuaria, fortalecer la conexión regional y estudiar posibles rutas hacia Juanchaco y Ladrilleros, en el Pacífico vallecaucano.

Con estas iniciativas, el departamento busca recuperar los empleos y la actividad económica de los municipios afectados, mientras promueve sus atractivos turísticos.