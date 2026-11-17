Un ingreso extra llegará a los pensionados en diciembre

Millones de pensionados en Colombia recibirán un ingreso adicional al cierre de 2026. Se trata de la mesada 13, conocida popularmente como prima de Navidad, un pago equivalente a una mensualidad de la pensión y que está contemplado en la Ley 100 de 1993.

Este beneficio cobija a quienes reciben pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia. Según el artículo 50 de la Ley 100, la mesada adicional se reconoce junto con el pago de noviembre y debe entregarse durante la primera quincena de diciembre. Algunas publicaciones recientes han señalado que Colpensiones proyecta realizar el giro hacia finales de noviembre, por lo que se recomienda consultar el calendario de cada administradora.

Uno de los aspectos que genera más dudas es el descuento para salud. De acuerdo con la interpretación publicada por medios como Noticias RCN y Valora Analitik, los pensionados del régimen general reciben la mesada 13 sin que se les descuente este aporte. La mesada ordinaria, en cambio, sí tiene una cotización mensual que varía según el monto de la pensión.

Por ejemplo, una persona cuya pensión mensual es de $3 millones recibiría una mesada adicional por ese mismo valor. Así, en el periodo en que se efectúe el pago, tendría un ingreso equivalente a dos mensualidades, aunque la mesada ordinaria conservaría sus descuentos habituales.

Es importante tener en cuenta que programas como Colombia Mayor y los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) no corresponden a pensiones contributivas y, por tanto, no generan derecho a esta mesada adicional.