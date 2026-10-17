“Estoy vivo de milagro”: habla exalcalde tras ataque en el que murió su escolta

“Estoy vivo de milagro”. Con estas palabras, el exalcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, se pronunció tras el ataque armado del que fue víctima y en el que murió Felipe López Gutiérrez, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y oriundo de Santander de Quilichao.

A través de un video, el exmandatario describió lo ocurrido como una de las noches más difíciles de su vida y expresó su agradecimiento por haber sobrevivido. También dedicó un mensaje a la familia de López Gutiérrez, a quien recordó como un profesional ejemplar, amoroso con sus seres queridos y comprometido con su comunidad.

“Hoy ha sido la noche más dura, dolorosa y confrontadora que he tenido en mi vida. Estoy vivo de milagro”, manifestó Ramírez, quien envió un saludo especial a la esposa, los hijos, la madre, los hermanos y demás familiares del escolta fallecido.

El atentado fue denunciado públicamente por el representante a la Cámara Duvalier Sánchez, quien identificó a Ramírez como su amigo y fórmula política en el Valle del Cauca. El congresista lamentó la muerte de López Gutiérrez y pidió que se garantice la protección del exmandatario.

De acuerdo con las primeras versiones, el ataque ocurrió en un establecimiento comercial de la familia de Ramírez, en el sector de Machucrín, en Jamundí. Los agresores, que presuntamente se movilizaban en una motocicleta, habrían disparado contra el personal de seguridad que se encontraba en el lugar. Las circunstancias exactas del hecho son materia de investigación.

Tras lo sucedido, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció una recompensa de hasta $100 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables, tanto a quienes habrían ejecutado el atentado como a quienes presuntamente participaron en su planeación.