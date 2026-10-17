Matador señala al alcalde de Pereira tras el despido de su esposa

El caricaturista colombiano Julio César González, conocido como Matador, denunció que su esposa fue despedida de Aguas y Aguas de Pereira tras 30 años de trabajo. Según afirmó en su cuenta de X, la decisión fue aprobada por la junta directiva de la empresa, de la que hace parte el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar.

La publicación, realizada el viernes 16 de octubre, cuestiona el papel del mandatario e invita a la opinión pública a “sacar conclusiones”. Hasta el momento, no se conocen las razones del despido ni hay pronunciamientos oficiales de la empresa o del alcalde.

La denuncia se produce en medio de otras controversias que involucran a Matador, entre ellas una indagación de la Fiscalía por presunta injuria agravada tras publicaciones dirigidas a la primera dama, Ana Lucía Pineda, y una denuncia penal relacionada con un contrato con el Fondo Colombia en Paz por $257 millones.

Estos asuntos corresponden a procesos independientes y no implican, por sí mismos, una declaración de responsabilidad penal.