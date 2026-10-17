Matador señala al alcalde de Pereira tras el despido de su esposa

La publicación, realizada el viernes 16 de octubre, cuestiona el papel del mandatario e invita a la opinión pública a “sacar conclusiones”. Hasta el momento, no se conocen las razones del despido ni hay pronunciamientos oficiales de la empresa o del alcalde.
La denuncia se produce en medio de otras controversias que involucran a Matador, entre ellas una indagación de la Fiscalía por presunta injuria agravada tras publicaciones dirigidas a la primera dama, Ana Lucía Pineda, y una denuncia penal relacionada con un contrato con el Fondo Colombia en Paz por $257 millones.
Estos asuntos corresponden a procesos independientes y no implican, por sí mismos, una declaración de responsabilidad penal.
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