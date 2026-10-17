Ataque contra exalcalde de Jamundí deja un escolta sin vida

Un ataque armado contra el exalcalde de Jamundí, Felipe Ramírez, dejó un integrante de su esquema de protección muerto, según denunció el representante a la Cámara Duvalier Sánchez. El hecho fue reportado este viernes y mantiene la atención sobre la seguridad del exmandatario.





A través de su cuenta de X, el congresista informó que el escolta, identificado como Felipe López y oriundo de Santander de Quilichao, falleció debido a las heridas sufridas durante el atentado.

Sánchez, quien identificó a Ramírez como su amigo y fórmula política en el Valle del Cauca, anunció que se dirigía a Jamundí y pidió protección para el exalcalde.

Por ahora, se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades que permita establecer las circunstancias del ataque y confirmar información sobre el estado de salud de Ramírez.