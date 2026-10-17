Ataque contra exalcalde de Jamundí deja un escolta sin vida

A través de su cuenta de X, el congresista informó que el escolta, identificado como Felipe López y oriundo de Santander de Quilichao, falleció debido a las heridas sufridas durante el atentado.
Sánchez, quien identificó a Ramírez como su amigo y fórmula política en el Valle del Cauca, anunció que se dirigía a Jamundí y pidió protección para el exalcalde.
Por ahora, se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades que permita establecer las circunstancias del ataque y confirmar información sobre el estado de salud de Ramírez.
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