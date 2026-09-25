Recorrimos el barrio Fátima

El barrio Fátima es uno de los sectores tradicionales de Tuluá. Sus orígenes se remontan a 1948, cuando la familia Escobar parceló los terrenos de la antigua hacienda El Recreo y allí se asentaron las primeras 16 familias. Hoy, sus habitantes resaltan la tranquilidad de la zona, pero también hacen llamados frente a la seguridad, el estado de las vías y la movilidad.

Lo bueno

Fátima se caracteriza por ser un sector tranquilo y con sentido de comunidad. Sus habitantes destacan la importancia de mantenerse unidos y hacen un llamado a acercarse a la Junta de Acción Comunal para buscar soluciones colectivas a las necesidades del barrio.

Lo feo

La seguridad es una de las preocupaciones de la comunidad. Los habitantes solicitan mayor presencia de los cuadrantes en los alrededores del barrio y señalan que se han registrado robos en inmediaciones del Parque de la Familia.

Según la comunidad, una de las situaciones que preocupa es la falta de iluminación en este punto. También piden mayor control sobre los establecimientos comerciales ubicados en el parque.

Lo malo

El estado de las vías genera uno de los principales llamados de atención. Los habitantes reportan huecos y falta de demarcación en diferentes sectores.

A esto se suma la preocupación por la movilidad tras la construcción del Intercambiador de la 40. La comunidad manifiesta que la accidentalidad habría aumentado en la zona y solicita atención de las autoridades para mejorar las condiciones de seguridad vial, especialmente en los tramos que permanecen sin señalización.

Algunos datos

El barrio Fátima nació en 1948 sobre los terrenos de la antigua hacienda El Recreo. Sus primeras 16 familias fueron las fundadoras del sector. Allí también estuvo El Castillo de Fátima, una antigua casona de comienzos del siglo XX que se convirtió en referente histórico y posteriormente funcionó como colegio privado.

En 1998, el barrio conmemoró sus 50 años de fundación y tres décadas de su Junta de Acción Comunal. Actualmente, Fátima cuenta con espacios como la Parroquia Nuestra Señora de Fátima y nuevos proyectos urbanísticos que continúan transformando el sector.